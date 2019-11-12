نشر مجلس الذهب العالمي أحدث تقرير عن احتياطات الذهب، كشف فيه عن حصص الدول من المعدن النفيس، وسط إقبال البنوك المركزية في العالم على شرائه، وخاصة في روسيا والصين.

وأظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الدولية لكل دولة، وتصدر لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب أكثر من ربع احتياطياته.

وفي المرتبة الثانية جاء الأردن، وبلغ احتياطه 13.8%، ثم الجزائر بـ11%.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حصة الذهب من إجمالي احتياطاتها:

كما أظهر التقرير أن احتياطيات دول العالم من الذهب بلغت في نوفمبر الجاري 34490 طنا، بزيادة مقدارها 100 طن عن شهر أكتوبر الماضي.

وزادت دول في مقدمتها روسيا خلال العاميين الماضيين احتياطياتها من الذهب، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 8133 طنا منه، تليها ألمانيا بـ3366 طنا، ثم إيطاليا 2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بـ2241 طنا.

أما على مستوى العالم العربي، فيمكن الاطلاع على ترتيب بلدانه من حيث احتياطي الذهب من الإنفوجرافيك التالي:

المصدر: RT