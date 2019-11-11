 
مباشر

وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر

مال وأعمال

وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpc5

قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير.

إقرأ المزيد
إلى متى تكفي احتياطات مصر من الأرز والسكر؟
إلى متى تكفي احتياطات مصر من الأرز والسكر؟

وأفاد مصدر حكومي بوزارة التجارة والصناعة وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة ما عن التوريد إلى مصر، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية.

وأشار إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تمت مخاطبتها لاستيفاء شهادة الجودة لكنها لم تستجب.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها