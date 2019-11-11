"علي بابا".. 2.5 مليار دولار مبيعات في الساعة

قال عملاق التجزئة الصيني "علي بابا" إن مبيعات المهرجان السنوي للتسوق المعروف باسم "يوم العزاب" وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في الساعات التسع الأولى من انطلاق المهرجان.

وبذلك تكون المبيعات قد حققت زيادة بنسبة 25% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي. لكن محللين يقولون إنه من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وبلغ صافي مبيعات "علي بابا" عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في "يوم العزاب" من العام الماضي. وكان ذلك أعلى بنسبة 27% عن العام السابق، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة التي ترجع إلى عشرة أعوام مضت.

المصدر: "رويترز"