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مصرف لبنان يطرح أوراقا نقدية جديدة للتداول

مال وأعمال

مصرف لبنان يطرح أوراقا نقدية جديدة للتداول
Reuters ALKIS KONSTANTINIDIS
مصرف لبنان المركزي
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أعلن مصرف لبنان المركزي أنه وضع في التداول، أوراقا نقدية جديدة من فئة 20 ألف ليرة لبنانية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في البلاد.

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وقال مصرف لبنان إنه "وضع في التداول اعتبارا من 6 نوفمبر الجاري، أوراقا نقدية جديدة من فئة 20,000 ل. ل.، بتاريخ إصدار جديد هو 1/1/2019، وذلك إلى جانب الأوراق النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها".

وأضاف: "السمات الجديدة للأوراق النقدية التي ستوضع في التداول تشمل على الوجه الأمامي للورقة للجهة اليسار، خيط أمان متطور بنفسجي اللون، تظهر فيه ثلاثة أجزاء تتضمن علامات هي عبارة عن حرفي "ل ل" تتحرك في اتجاه معاكس لحركة الورقة".

ومن اللافت أن مصرف لبنان لم يعلن كمية الأوراق النقدية التي تم وضعها في التداول.

ويأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات، حيث يعمد المتظاهرون منذ انطلاق الاحتجاجات إلى الاعتصام أمام المبنى المركزي لمصرف لبنان في الحمرا ببيروت، وأمام كافة فروعه في مختلف المحافظات اللبنانية.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد حذروا في وقت سابق من أن يؤدي إجراء مماثل إلى التضخم.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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