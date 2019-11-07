كشف مدير المؤسسة السورية للحبوب عن أن سوريا استوردت نحو 800 ألف طن من القمح في 2018 معظمها من روسيا، فيما وصل إجمالي مستورداته خلال 2019 إلى نحو 1.15 مليون طن.

إقرأ المزيد

وقال مدير المؤسسة يوسف قاسم، إنه من المتوقع أن يتم استيراد نحو 300 ألف طن أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وذلك إضافة للـ1.15 مليون طن، التي تم استيرادها.

وبلغت قيمة تكاليف المشتريات من القمح خلال عامي 2018 و2019 نحو275.2 مليون دولار، وذلك وفق الأرقام التي كشفتها لجنة السيولة الأجنبية في رئاسة مجلس الوزراء السورية.

وحسب بيانات اللجنة فإن إجمالي المبالغ المخصصة لتأمين حاجة البلاد من القمح لعامي 2018 و2019، بلغت ما يعادل 368.2 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة من إجمالي المبالغ المخصصة 275.2 مليون دولار، وبذلك بلغت نسبة التنفيذ 75%.

ولفت قاسم إلى أن المبلغ المخصص لشراء القمح من الفلاحين خلال الموسم المحلي يتم تقديره بالليرة السورية، إذ كان مخصصا له في العام 2019 مبلغ 400 مليار ليرة سورية، صرف منها حتى الآن نحو 250 مليارا لاستلام قرابة مليون طن.

المصدر: "الوطن"