خبيرة: طرح أسهم أرامكو في البورصة ينعش قطاع البتروكيميائيات في مصر

قالت خبيرة الأوراق المالية، حنان رمسيس، إن طرح أسهم شركة أرامكو الأولي في البورصة السعودية يؤثر إيجابا على قطاع البتروكيميائيات بمصر.

وأكدت في حديث لـRT أن قطاع البتروكيميائيات سينتعش مرة أخرى بعد أن تصدر قطاع البنوك المشهد، وكان متحكما في أداء الأسواق العربية، ومنها المصرية التي تسجل حاليا أعلى ارتفاع في قطاع البتروكيميائيات، بعد أن شهد القطاع تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وعاد للصعود مرة أخرى لعدة أسباب من بينها طرح شركة أرامكو.

ورجحت أن تدخل في اكتتاب أرامكو صناديق محلية مصرية بصفتها الشخصية، للاستفادة من الأرباح الرأسمالية المرجوة من هذا الطرح العملاق.

وشددت الخبيرة على عودة قطاع البتروكيميائيات الاستراتيجي كذراع استثمارية منافسة، حيث كان له النصيب الأكبر من الارتفاعات بسوق الأسهم المصرية.

كما أضافت أن طرح أسهم أرامكو المحتمل في بورصتي لندن ونيويورك يؤثر إيجابا على نفسية المتعاملين.

ناصر حاتم

المصدر: RT



