إيران ترعى "الكهرباء" في اللاذقية السورية

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده تعمل في الوقت الحاضر على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في منطقة اللاذقية الساحلية بشمال غربي سوريا.

وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به الخميس على هامش المعرض الدولي الـ19 لصناعة الكهرباء في طهران، إن إيران تقوم حاليا بإعادة تأهيل معدات شبكة الكهرباء السورية في منطقة اللاذقية.

وأضاف الوزير: "نسعى في الوقت الحاضر لتنمية التعاون مع سوريا عبر مسار العراق .. التعاون في صناعة الكهرباء الإقليمية تدعم التنمية المستديمة، وبناء عليه فإننا نقوم حاليا بإنشاء محطات كهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 526 ميغاواط".

المصدر: فارس