ترامب يغير مكان إقامته بسبب المعاملة السيئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجعل من منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامته وعائلته، بدلا من منزله بعمارة "ترامب تاور" بمدينة نيويورك.

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وكتب ترامب في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، "أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أبقى فيه للسنوات الخمس المقبلة، بينما نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، لكنني وعائلتي سنجعل من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

وأوضح ترامب في تغريدة أخرى أن سبب انتقاله هذا يعود إلى الضرائب التي تفرض عليه في مدينة نيويورك، فضلا عن المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في المدينة، مضيفا أنه مكره على اتخاذ هكذا قرار لكنه مضطر، وقال: "على الرغم من حقيقة أني أدفع ملايين الدولارات إلى المدينة والولاية ودائرة الضرائب المحلية كل عام، يعاملني بعض الزعماء السياسيين في المدينة والولاية معاملة سيئة... أنا مكره لاتخاذ هذا القرار، لكنه في نهاية الأمر سيكون الأفضل لجميع المعنيين".

وتابع في تغريدته: "كرئيس، سأكون دائما هناك لمساعدة مدينة نيويورك وشعب نيويورك العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي".

....New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

....this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

المصدر:RT