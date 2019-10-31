الرياض: 26 اتفاقية بـ 20 مليار دولار في مبادرة مستقبل الاستثمار

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية اليوم الخميس، ثالث أيام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالإعلان عن 26 اتفاقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وشهدت منصة "استثمر في السعودية" توقيع اتفاقيتين اليوم بين كل من شركة "تربل فايف" الأمريكية والشركة العقارية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية بين كل من شركة "سماءات" وشركة "سبرنكلر" الأمريكية.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقا عن توقيع 24 اتفاقية جرت ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، وتضمنت الاتفاقيات عددا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية.

وتأتي الاتفاقيات، التي تم توقيعها اليوم، امتدادا للتقدم الذي تحققه المملكة في 2019، حيث أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها للربع الثالث الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

المصدر: "الاقتصادية"