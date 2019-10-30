الهند.. تسريب قاعدة بيانات تخص 1.3 مليون بطاقة مصرفية

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت قاعدة بيانات تخص 1.3 مليون بطاقة مصرفية من الهند.

وقالت الشركة إنه أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.

ونشر الهاكرز في 28 أكتوبر الجاري قاعدة البيانات على الإنترنت حيث طالبوا بمبلغ 130 مليون دولار.

إقرأ المزيد

وأفادت الشركة بأن بطاقات الدفع كلها التي نشر الهاكرز بيانات عنها تنتمي إلى زبائن البنوك الهندية. أما 18% منها فسلمها بنك هندي واحد لزبائنه.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت مطلع أكتوبر بأن البيانات الشخصية الخاصة بـ20 مليون مواطن روسي من قاعدة بيانات دافعي الضرائب كانت منشورة في شبكة الإنترنت على مدى عام واحد. وتضمنت تلك البيانات معلومات عن اسم المواطن وكنيته ومحل إقامته الدائمة ورقم هويته الشخصية ووضعه الاجتماعي ومبالغ الضرائب التي يدفعها.

وتم حجب قاعدة البيانات بعد أن كشفها المحقق المستقل في مجال الأمن السيبراني.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا