 
مباشر
عاجل
مجلس النواب العراقي يصوت على حل مجالس المحافظات باستثناء كردستان

إيران بحاجة لسعر خيالي للنفط

مال وأعمال

إيران بحاجة لسعر خيالي للنفط
Reuters
إيران بحاجة لسعر خيالي للنفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm52

أكد صندوق النقد الدولي، أن إيران ستحتاج لسعر برميل النفط عند 194.6 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها للعام المقبل، في وقت تخضع فيه طهران لعقوبات أمريكية قاسية.

وقال الصندوق، إنه من المتوقع أن تسجل إيران عجزا ماليا بنسبة 4.5% هذا العام، و5.1% في العام المقبل، كما توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 9.5% هذا العام، مقارنة بـ6% كانت متوقعة.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تطور سعر برميل النفط منذ 1946:

إيران بحاجة لسعر خيالي للنفط
macrotrends

وشهدت إيران ارتفاعا في إيرادات النفط بعدما رفعت العقوبات الدولية عنها في 2016، في إطار اتفاق نووي أبرم سنة 2015 بين طهران والقوى العالمية، لكن واشنطن أعادت فرض عقوباتها في 2018 بعدما قررت الانسحاب من الاتفاق.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تشيلي.. محتجون يتعاطفون مع رجال الإطفاء