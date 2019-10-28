"داماك" تقدم حلا لإنقاذ قطاع العقارات في دبي

نقلت "بلومبرغ" عن أحد أكبر شركات البناء في الإمارات أن دبي تحتاج إلى وقف جميع عمليات بناء المنازل الجديدة لمدة عام أو عامين لتفادي وقوع كارثة اقتصادية ناجمة عن زيادة العرض المفرط.

وقال رئيس شركة "داماك" العقارية حسين سجواني: "نحن أمام مفترق طرق، إما نصلح هذه المشكلة ويمكننا أن ننمو أو سنشهد كارثة"، مضيفا: "كل ما نحتاجه هو مجرد تجميد البناء، لمدة عام، أو ربما 18 شهرا، وربما عامين".

ووفقا للتقديرات فإن أسعار العقارات في الإمارة انخفضت بنسبة 30% مع توقعات بدخول 30 ألف وحدة عقارية السوق السنة الحالية في دبي.

ورغم دعوة رئيس شركة "داماك" إلى وقف البناء، إلا أن الشركة الإماراتية ستكمل تطوير 4000 منزل هذا العام و6000 منزل آخر في عام 2020، مشيرا إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين وستركز على بيع العقارات المتوفرة لديها.

وحذر سجواني من أن تجاهل العرض المفرط من قبل البنوك في الإمارات يمكن أن يتسبب في مشكلة في القطاع المصرفي، إذ أن انخفاض قيمة المنازل ستؤدي حتما إلى نمو القروض الرديئة.

وأشار سجواني إلى أن منافسه شركة "إعمار" تعد السبب الرئيسي في زيادة المعروض، لافتا إلى أن شركات بناء كبرى أخرى، بما فيها Meraas Holding وNakheel، أوقفت أعمال البناء الجديدة أو خفضتها بنحو 80%، في حين تواصل إعمار "إغراق" العقارات في السوق.

يشار إلى أن سعر سهم "داماك" انخفض هذا العام بنسبة 40%، ولن تدفع الشركة أرباحا هذا العام بسبب انخفاض الربحية وعلق سجواني على ذلك قائلا، إنه يفضل الاحتفاظ بالنقود في الشركة للوفاء بالالتزامات المالية.

المصدر: "بلومبرغ"