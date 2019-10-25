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تقدم كبير لنهج "السعودة" في 4 مهن رئيسة

مال وأعمال

تقدم كبير لنهج
Reuters
"السعودة" تتقدم بخطى حثيثة في 4 مهن رئيسة
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كشفت بيانات سعودية عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص بالبلاد إجمالا إلى 22.4% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك من 18.1% بنهاية 2016.

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وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن النسبة تجاوزت مستوى الـ40% في 4 مهن رئيسة هي "المهن الكتابية" بنسبة توطين 88.7%، و"المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" 72.1%، و"مهن البيع" بنسبة 52%، و"الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" بنسبة 40.1%.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهن الكتابية تعد من المهن الأكثر توطينا بين جميع مهن القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تعد "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" هي الأقل توطينا بمعدل 5.6%.

المصدر: "الاقتصادية"

 

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