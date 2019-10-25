تقدم كبير لنهج "السعودة" في 4 مهن رئيسة

كشفت بيانات سعودية عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص بالبلاد إجمالا إلى 22.4% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك من 18.1% بنهاية 2016.

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وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن النسبة تجاوزت مستوى الـ40% في 4 مهن رئيسة هي "المهن الكتابية" بنسبة توطين 88.7%، و"المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" 72.1%، و"مهن البيع" بنسبة 52%، و"الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" بنسبة 40.1%.

ارتفاع «التوطين» إلى 22.4 % في القطاع الخاص ويتجاوز 40 % في 4 مهن رئيسة https://t.co/254wgUcEJj — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 25, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن المهن الكتابية تعد من المهن الأكثر توطينا بين جميع مهن القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تعد "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" هي الأقل توطينا بمعدل 5.6%.

المصدر: "الاقتصادية"