الليرة التركية مستقرة

استقرت الليرة التركية اليوم دون تغيير يذكر، وذلك بعد يوم من بلوغها أعلى مستوى في أسبوعين، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن أنقرة.

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وتعرضت العملة لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية، مع بدء أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود في شمال شرق سوريا تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف السابق للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش".

واستقرت الليرة عند 5.7370 مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، حيث أغلقت العملة أمس عند 5.7350 ليرة.

المصدر: "رويترز"