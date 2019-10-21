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موسكو تعلن عن توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات خلال قمة "روسيا -إفريقيا"

مال وأعمال

موسكو تعلن عن توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات خلال قمة
Reuters
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف
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صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم بأنه من المتوقع خلال قمة "روسيا-إفريقيا" توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، من بينها عدد من الاتفاقات التجارية، بين روسيا والدول الإفريقية.

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "من المتوقع توقيع مجموعة كبيرة من الوثائق والمذكرات الحكومية المشتركة بين الوزارات، والمذكرات والعقود المختلفة بين عدد من الشركات"​​​.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا-إفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.

وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

المصدر: "سبوتنيك"

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