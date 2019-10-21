انخفاض أسعار النفط بسبب توقعات بضعف الطلب ومخاوف بشأن الإمدادات

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار عقود خام "برنت" بواقع عشرة سنتات إلى 59.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي بواقع تسعة سنتات إلى 53.69 دولار.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويعد ذلك أضعف نمو منذ نحو 27 عاما، بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية.

كما أن المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي تتم إدارتها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة (المحايدة)، أدت إلى تعزيز المخاوف من زيادة المعروض.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، يوم السبت، إن المحادثات إيجابية جدا بعد أن ذكرت صحيفتا "القبس" و"الرأي" الكويتيتان، في وقت سابق نقلا عن مصادر، أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

المصدر: "رويترز"