"قطر للبترول" أول شركة بالشرق الأوسط تنضم لعضوية "مبادرة الشفافية بالصناعات الاستخراجية"

أعلنت شركة قطر للبترول انضمامها لعضوية "مبادرة الشفافية بالصناعات الاستخراجية" كشركة داعمة لتعزيز حوكمة الشركات العامة ولإدارة مفتوحة لموارد النفط والغاز والصناعات المعدنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" سعد الكعبي: "نحن ملتزمون بتطبيق وتعزيز هذه المبادئ أينما نعمل، وسنواصل بالتعاون مع المبادرة بتعزيز الشفافية في جميع أنحاء صناعة البترول".

وأكد الموقع الإلكتروني للشركة القطرية، أنها بذلك تصبح أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط تتمتع بعضوية هذا التجمع تحت مسمى "مبادرة الشفافية بالصناعات الاستخراجية".

وتماشيا مع دعمها للمبادرة، أكدت "قطر للبترول" التزامها بتقديم تقارير مفتوحة وشفافة، حيث تقوم في الوقت الحاضر بتعزيز ممارساتها في الإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقارير الشركات.

من جهة أخرى تحث المبادرة على إفصاح المعلومات في مختلف قطاعات هذه الصناعات، ابتداء من نقطة الاستخراج، إلى حجم الإيرادات، إلى الخزانة الحكومية​​​.

ويقع مقر المبادرة في العاصمة النرويجية أوسلو، وتتكون من ائتلاف من الحكومات والشركات والمستثمرين ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الشريكة، وتعمل على بناء الثقة بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

وتشمل الشركات الداعمة للمبادرة، شركات التعدين وشركات النفط الدولية، واللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز.

المصدر: سبوتنيك