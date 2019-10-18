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"غازبروم" تضخ الغاز في "السيل التركي"

مال وأعمال

gazprom.ru
"غازبروم" تضخ الغاز في "السيل التركي"
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بدأت شركة "غازبروم" الروسية اليوم بضخ الغاز في القسم البحري من أنبوب "السيل التركي"، الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا.

وتعد هذه المرحلة الأخيرة من اختبار خط الأنابيب قبل البدء في تشغيله رسميا، حيث من المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز في الأنبوب في نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وقالت شركة South Stream Transport، مشغلة خط الأنابيب هذا، إن عملية ضخ الغاز الاختبارية إلى المنظومة تعد خطوة مهمة نحو بدء إمدادات الغاز الفعلية إلى تركيا وجنوب شرق أوروبا.

www.gazprom.ru
خريطة تظهر مسار أنبوب الغاز السيل التركي

و"السيل التركي" عبارة عن مشروع لمد أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، بحيث سيغذي الأنبوب الأول تركيا أما الثاني فهو مخصص لدول شرق وجنوب أوروبا.

المصدر: وكالات

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