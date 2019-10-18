واشنطن تستهدف سلعا أوروبية بـ7.5 مليار دولار

فرضت واشنطن الجمعة رسوما جمركية على واردات مجموعة سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس دونالد ترامب، رغم التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية مماثلة.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في منتصف الليلة، وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة "إيرباص" للصناعات الجوية، والنبيذ الفرنسي، والويسكي الاسكتلندي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها على فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطواتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي رسميا شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم الأمريكية 10% على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكي للتجارة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا "الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية"، حسب الجانب الأمريكي.

المصدر: "أ ف ب"