سوريا.. البنزين "بريء"

بدأت مديرية حماية المستهلك في وزارة التموين السورية الأربعاء بحملة نوعية مكثفة على محلات بيع قطع تبديل السيارات ومضخات الوقود.

وجاءت الخطوة بسبب الشكاوى الكثيرة التي وردت من المواطنين والمتعلقة بكثرة أعطال مضخات البنزين بالسيارات والقطع الأخرى نتيجة الغش بمادة البنزين.

وعلق مدير حماية المستهلك بالوزارة السورية علي الخطيب على ذلك قائلا، إن الحملة ستنفذ في كل المحافظات، وفي أسواق بيع قطع تبديل السيارات ومحطات الوقود، التي تبيع مادة البنزين.

وأشار الخطيب إلى أن غاية الحملة الوقوف على أسباب هذه الأعطال، وتحديد مصدر الخلل الحقيقي إن كان من مضخات البنزين، التي يتم تركيبها في محلات الصيانة، أو نتيجة عدم مطابقة مادة البنزين للمواصفات والتلاعب بجودته والعيارات الخاصة به،

كذلك سيتم التأكد أيضا من صهاريج نقل مادة البنزين إن كان هناك ما يتسبب بسوء مادة البنزين.

وأضاف أن الجولة الأولى تمت بأسواق في محافظة دمشق أمس، وخلال الجولة تم تنظيم ستة ضبوط بحق عدد من أصحاب محلات بيع القطع التبديلية للسيارات، بسبب الغش والتدليس بمضخات البنزين للسيارات، حيث تباع على أنها كورية وهي ليست كذلك، وبأسعار غير نظامية.

المصدر: "الوطن"