ارتفاع أسعار النفط بتلميحات من "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مؤشرات من منظمة "أوبك" وحلفائها على أن خفض الإنتاج قد يكون ممكنا، فيما ارتفاع الأسعار كان محدودا بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 58.99 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.4% عن إغلاق أمس، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% أيضا إلى 53.04 دولار للبرميل.

وقال أمين عام "أوبك" محمد باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "ستفعل ما بوسعها" مع المنتجين المتحالفين معها لحفظ استقرار سوق النفط لما بعد 2020.

وتعرضت الأسعار للضغط بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية.

وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية ستخفض النمو العالمي في 2019 لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009.

المصدر: "رويترز"