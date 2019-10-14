السعودية: إنتاجنا للنفط سيصل 9.86 مليون برميل يوميا في أكتوبر ونوفمبر

توقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن يبلغ إنتاج المملكة للنفط في كل من أكتوبر ونوفمبر 9.86 مليون برميل يوميا.

وقال بن سلمان، في تصريح صحفي أدلى به على هامش المنتدى الروسي السعودي للاستثمار في الرياض، اليوم الاثنين، إن إنتاج النفط في المملكة سيصل في شهر أكتوبر الحالي 9.86 مليون برميل، ومن المتوقع أن يبلغ المستوى ذاته في نوفمبر المقبل.

وأضاف بن سلمان أن حجم صادرات السعودية اليومية للنفط يبلغ 6.9-7 ملايين برميل، فيما توقع أن تصل الطاقة الإنتاجية 12 مليونا في نوفمبر.

من جانب آخر، أعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله في أن يلتزم كل من العراق وجنوب السودان ونيجيريا والغابون بشكل كامل باتفاق "أوبك+" في أكتوبر.

وأضاف بن سلمان في هذا السياق: "لدينا الوقت لمراجعة تفاصيل اتفاق أوبك+ إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماع ديسمبر".

وأعلنت السعودية، في 12 سبتمبر الماضي، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة باتفاق "أوبك+، أنها تخطط لإبقاء إنتاج النفط على مستوى 9.89 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.

ولكن بعد يومين من ذلك تعرضت السعودية لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

المصدر: وكالات