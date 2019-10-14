نوبل للاقتصاد من نصيب 3 باحثين أمريكيين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أن ثلاثة خبراء، هم الأمريكيان أبهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر، والأمريكية الفرنسية إستير دوفلو، فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد 2019.

وقالت الأكاديمية، إن "الفائزين لهذا العام وضعوا نهجا جديدا للحصول على أجوبة يعتقد أنها أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم".

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrizepic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

ويختتم موسم جوائز "نوبل" اليوم بإعلان جائزة الاقتصاد التي كانت حكرا على الرجال على مدى نصف قرن من تأسيسها، باستثناء موسم واحد.

وجائزة الاقتصاد، هي أحدث جوائز نوبل، وتعرف رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، التي أسست عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على إنشاء بنك السويد.

المصدر: وكالات