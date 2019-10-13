الاستثمار في منطقة الخمرة اللوجستية بجدة سيحرك التجارة الدولية

اقترح وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي على القطاع الخاص، إنشاء منطقة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة للاستثمار.

وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" في الرياض، إنها ستشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة، لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية المذكورة، ستؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد وعلى القطاع اللوجستي في السعودية.

وقال العامودي، إن قيادة المملكة "حرصت على توفير على كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال والإنتاج في المملكة بما يعزز من اقتصادنا الوطني، ويدفع بالتنمية الشاملة خطوات كبرى إلى الأمام لرخاء شعبنا، وازدهار وطننا".

وأشاد وزير النقل السعودي بالإنجاز الذي حققته منظومة النقل السعودية، خلال تقرير التنافسية العالمي 2019، حيث قفزت إلى المرتبة الـ40 من المرتبة 34.

وأوضح أن كل هذه النتائج تحققت، نتيجة العمل الدؤوب في منظومة النقل، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توفير مناخ مناسب وتذليل جميع المصاعب، لإيجاد فرص نمو واعدة.

يذكر أن مساحة منطقة الخمرة تتجاوز مليوني متر مربع في مرحلتها الأولى كما ستسهم في تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي في حركة التبادل التجاري، خصوصا بين القارات الثلاث.

المصدر: صحيفة عكاظ