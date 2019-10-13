مصر.. دخول بئر جديد للغاز حيز الاستغلال

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، أن شركه "البرلس" للغاز، باشرت أمس استخراج الغاز من بئر sapphire East DB (صفاير ايست).

وأشارت المصادر إلى أن طاقة الإنتاج اليومي للبئر المذكور، ستصل إلى زهاء 60 مليون قدم مكعب، ليكون البئر الجديد الثاني من نوعه الذي يدخل طور الإنتاج خلال أسبوع، بعد بئر شرق سوان Swan East الذي بدأ الإنتاج فيه في الـ2 من الشهر الجاري بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميا.

كما ستدخل ثلاثة آبار أخرى مرحلة الإنتاج في حقل phase 9b في مارس القادم وهى آخر آبار الحقل المذكور.

يشار إلى أن شركة "البرلس" كانت قد تعهدت بأن يبدأ إنتاج الآبار الثلاثة قبل نهاية العام بمعدل 220 مليون قدم مكعب يوميا.

ووصف الخبير في شؤون الطاقة والنفط عادل البهنساوي هذه الخطوة، بأنها جيدة وستسهم في تغزيز مكانة مصر وقدراتها في مجال الطاقة والغاز بما يوفر ملايين الدولارات من العملات الصعبة التي تنفق على استيراد النفط والغاز ويتيح فائضا للتصدير.

المصدر: وكالات