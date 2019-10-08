قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن أصعب قرار على أي حكومة أو أي قيادة سياسية، هو أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، أن هذه البرامج تأكل من شعبية الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية قالت إن سعر الدولار كان سيصل من 30 إلى 35 جنيه لولا تعويم الجنيه، متسائلا: "هل تتخيلون كيف سيكون شكل مصر وسعر السلع للمواطن لو لم ننفذ هذا البرنامج".

ونوه بأن "قرار الإصلاح الاقتصادي قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة"، مؤكدا أن "الهدف منها هو التنمية والانطلاق نحو المستقبل، لذلك تم اتخاذ تلك القرارات الصعبة".

ونفذت مصر عام 2016 أهم قرار اقتصادي اتخذته البلاد في تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، والذي تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016.

المصدر: الأهرام