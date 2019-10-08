تثابر عدة دول في العالم، ومنها تركيا على شراء الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق والحرب التجارية المندلعة بين واشنطن وبكين.

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وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات تركيا من المعدن النفيس ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 362.5 طن، مقابل 320.7 طن سجلتها الاحتياطيات في أغسطس الماضي.

ومع صعود احتياطيات تركيا الذهبية تقدم ترتيبها في قائمة دول العالم من حيث احتياطيات الذهب من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ16. ويشكل الذهب نحو 19% من إجمالي احتياطيات تركيا الدولية، التي تشمل نقدا أجنبيا وأصولا عالية السيولة.

وتقدمت بذلك تركيا على دول مثل السعودية، وبات يفصلها عنها نحو 39.4 طن، وتقدر احتياطيات المملكة من معدن الذهب 323.1 طن، ويشكل الذهب 3.1% فقط من احتياطياتها الدولية.

وحافظت السعودية على الصدارة من حيث احتياطيات الذهب بين الدول العربية، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميا.

وتستثني البيانات التركية، احتياطيات الذهب التي تملكها المصارف التجارية والمحفوظة في البنك المركزي التركي بموجب آلية خيارات الاحتياطي ROM.

وتلتزم البنوك التركية، بموجب قانون البلاد، بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، في خطوة احترازية تحسبا من أي مخاطر إفلاس.

المصدر: وكالات