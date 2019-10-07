قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف روحاني، خلال اجتماع حكومي الأحد، أن عدد العاملين في البلاد يقترب من الخمسة والعشرين مليون، بينما تقلص عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من ثلاثة ملايين شخص.

وأضاف روحاني أن خلق فرص العمل قد تحسن هذا العام مقارنة مع ربيع وصيف العام الماضي، مشيرا إلى أن العمل في المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية قد شهد تطورا ملحوظا.

واعتبر الرئيس الإيراني، أن خلق فرص العمل يعتبر من القضايا الأساسية والمهمة في البلاد.

وفي وقت سابق أشار مركز الإحصاء الإيراني إلى انخفاض البطالة في إيران بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث قال إن نسبة البطالة في إيران انخفضت من 12.3% العام الماضي إلى 10.5% حاليا.

المصدر: RT