كم عاما يمكن لروسيا خلالها أن تتحمل أسعار نفط منخفضة؟

صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، بأن الأموال التي راكمتها الحكومة الروسية في صندوق الرفاه الوطني تكفي البلاد نحو 3 – 4 سنوات لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وأوضح الوزير الروسي، أن الحكومة الروسية بإمكانها الوفاء بالتزاماتها في إطار الميزانية في حال هبوط أسعار النفط إلى مستوى 30 دولارا، مشددا على أن احتياطي صندوق الرفاه يكفي روسيا لمدة 3 أو 4 سنوات لمواجهة تدني أسعار النفط.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة المالية الروسية، أن احتياطي صندوق الرفاه الوطني انخفض في سبتمبر الماضي بنسبة 2.7% وبلغ 7.928 تريليون روبل (نحو 123.07 مليار دولار).

وصندوق الرفاه الوطني هو ليس احتياطيات روسيا الدولية، وتقوم روسيا منذ سنوات بتراكم الأموال في الصندوق في زمن ازدهار أسعار النفط لتستخدمها عند هبوط الأسعار بهدف تخفيف الضغط على الميزانية ودعم الإنفاق المالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد بلغت احتياطيات روسيا الدولية، المؤلفة من أصول عالية السيولة مثل الذهب والنقد الأجنبي والسندات المالية، نحو 530 مليار دولار في مطلع شهر سبتمبر الماضي.

المصدر: "تاس"