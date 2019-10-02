روسيا تراهن على الصين والذهب

ارتفعت حصة الأصول المقومة باليوان إلى 14.2% من احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت مؤخرا 532 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي لنهاية مارس الماضي.

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وتشير البيانات إلى زيادة الاستثمارات الروسية في الأصول الصينية بنسبة 8.7% خلال العام الجاري، وترافق ذلك مع نمو حصة الين الياباني في احتياطيات روسيا الدولية من 1.7% إلى 10.2%.

وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات انخفاض حصة الدولار في احتياطيات روسيا من 43.7% سجلتها في أبريل 2018 إلى 23.6% فقط.

البنك المركزي الروسي

واتجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى تقليص نصيب الدولار من احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

واقتربت حصة الذهب في الاحتياطيات من الـ20% ما يعادل نحو 109.5 مليار دولار. وفي العام الماضي تصدرت روسيا قائمة مشتري الذهب في العالم، حيث اشترت 274.3 طن من الذهب.

المصدر: وكالات