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إفلاس "توماس كوك" يضرب قطاع السياحة التركي

مال وأعمال

إفلاس
Reuters
إفلاس "توماس كوك" يضرب قطاع السياحة التركي
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قدرت تركيا مديونيات شركة "توماس كوك" التي أعلنت إفلاسها مؤخرا للقطاع السياحي المحلي، بما يتجاوز 350 مليون يورو (381.08 مليون دولار).

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وقال المجلس الاستشاري للسياحة في تركيا، الذي يضم أعضاء من اتحادات السياحة التركية، إنه من المستحيل سداد هذا الحجم من الديون في الأجل القريب أو المتوسط.

وأضاف، أنه يتعين أن يتم عرض على الشركات حزم قروض أكبر بكثير مما تعتزم الحكومة تقديمه بقيمة 50 مليون يورو، فضلا عن ضرورة أن تكون تلك القروض لفترات استحقاق أطول وبسعر فائدة منخفض وفترة سماح مدتها ثلاثة أعوام.

وانهارت "توماس كوك"، أقدم شركة سياحية في العالم الأسبوع الماضي، تاركة ما يزيد على نصف مليون سائح عالقين في المطارات بأنحاء العالم.

وقالت وزارة السياحة التركية إنها تعمل مع وزارة المالية لتقديم حزمة قروض للشركات التي تأثرت بانهيار "توماس كوك".

المصدر: "رويترز"

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