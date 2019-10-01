أغنياء روسيا يضيفون 30 مليار دولار إلى ثرواتهم

أظهر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أن ثروة الأغنياء الروس المدرجين فيه، قد زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بواقع 30.613 مليار دولار.

ويحتسب المؤشر ثروة الأغنياء بناء على سعر أسهم الشركات، ويضم 500 شخص، ضمنهم 23 من روسيا.

ووفقا للمؤشر فقد ارتفعت ثروة أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين بواقع 4.64 مليار دولار إلى 24.3 مليار دولار، وتصدر بوتانين لائحة الأغنياء، يليه في المرتبة الثانية ليونيد ميخيلسون، الشريك في شركة الطاقة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون بثروة تقدر بـ23.1 مليار دولار، إذ زادت ثروة ميخيلسون منذ مطلع 2019 بنحو 3.69 مليار دولار.

فيما جاء فلاديمير ليسين رئيس مجلس إدارة "نوفوليبيتسك" والمستحوذ على أغلبية أسهمها في المركز الثالث بثروة تبلغ 20.4 مليار دولار، وارتفعت ثروته في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بواقع 2.54 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"