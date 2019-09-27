مصر.. حجز وحدات في أبراج سياحية عملاقة في "العلمين الجديدة" بأسعار 4 إلى 17 مليون جنيه

انتهت شركات المقاولات المصرية من تنفيذ أول الأبراج السياحية في مدينة "العلمين الجديدة" بالقرب من البحر المتوسط، حيث تبلغ أسعار الوحدات من 4 إلى 17 مليون جنيه.

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ووفقا لجريدة "الوطن" المصرية في عددها اليوم الجمعة، "الأبراج السياحية العملاقة تتجاوز 40 طابقا، عن ساحل البحر المتوسط، ورغم أن أسعار الوحدات السكنية الفاخرة بهذه الأبراج تتراوح بين 4 ملايين وحتى 17 مليون جنيه بحسب المساحة، فقد تم الانتهاء من حجزها جميعها، وينتظر أصحابها تسلّمها فور الانتهاء من تشطيباتها".

وقال مشرف بأحد المواقع لإنشاء الأبراج السياحية بالعلمين الجديدة المهندس محمد النحراوي، إن التنفيذ في إنشاءات الأبراج يسير بنظام العمل المتواصل ولا يتوقف نهائيا، موضحا أن أعمال التنفيذ تعمل على ورديتين بواقع 12 ساعة لكل وردية، بينما يعمل بالإشراف على ورديات كل 8 ساعات.

من جانبه، أكد مدير تنفيذي لإنشاء برجين سياحيين بالعلمين الجديدة يدعى شريف سامي، أنه من المخطط تسليم أول برج في شهر يونيو 2020، بعد الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات، ويتم الإنشاء على مساحة 1600 متر مربع للبرج الواحد، ويوجد حول كل برج منطقة خدمات، تبلغ مساحتها 6000 متر مربع.

وتبعد العلمين الجديدة عن الإسكندرية مسافة 120 كيلومترا، وعن مطروح تقريبا نفس المسافة، وعن مدينة السادات مسافة 140 كيلومترا، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان تكفي لتوطين 3-4 ملايين نسمة.

المصدر: الوطن