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الصين تنفي تجسسها على "إيرباص"

مال وأعمال

الصين تنفي تجسسها على
Reuters
الصين تنفي تجسسها على "إيرباص"
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نفت الحكومة الصينية اليوم التهم المنسوبة إليها بتجسس قراصنة صينيين على شركات متعاقدة مع مجموعة "إيرباص" لتصنيع الطائرات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات الإنترنت وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير عديدة عن هجمات معلوماتية دون أي دليل، إذ يحاول البعض دائما توجيه أصابع الاتهام للصين بهدف تشويه سمعتها... هذا الأمر عديم المهنية والمسؤولية".

وتعرضت مجموعة "إيرباص" في الأشهر الأخيرة لهجمات معلوماتية عبر شركات متعاقدة مع الشركة المصنعة للطائرات، حسب وكالة "فرانس برس" عن "عدة مصادر أمنية".

ومع رفضها نسب سلسلة الهجمات رسميا لأحد الأطراف، أشارت عدة مصادر إلى مجموعة مرتبطة بالسلطات الصينية عرفت بالاسم الرمزي "أي بي تي 10"، وهي مجموعة تجسس معلوماتي صينية مرتبطة حسب واشنطن بالاستخبارات الصينية في نشاطات عسكرية واقتصادية.

يذكر أن الصين تحاول منذ سنوات إنجاز تصنيع طائرتها المتوسطة الأولى "سي 919"، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة.

المصدر: "أ ف ب"

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