روسيا تعزز احتياطاتها بـ1.4 مليار دولار في أسبوع

عززت روسيا احتياطاتها الدولية بواقع 1.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل بحلول 20 سبتمبر الجاري إلى 532.6 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

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ونمت الاحتياطات الدولية الروسية بما فيها الذهب، بواقع 1.4 مليار دولار أو بنسبة 0.3% في الفترة الممتدة من 13 وحتى 20 من الشهر الجاري.

وتعمل روسيا بنشاط على تعزيز احتياطات الذهب تماشيا مع هدفها المتمثل في خفض الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وفي العام الماضي تم تصنيف روسيا كأكبر مشتر للذهب وتحتل حاليا المرتبة الخامسة عالميا من حيث احتياطات المعدن النفيس.

واحتياطيات روسيا الدولية هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة يمتلكها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، وتتكون من ذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة (SDR).

المصدر: وكالات