 
مباشر
عاجل
الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

روسيا تعزز احتياطاتها بـ1.4 مليار دولار في أسبوع

مال وأعمال

روسيا تعزز احتياطاتها بـ1.4 مليار دولار في أسبوع
Reuters
روسيا تزيد احتياطياتها بـ1.4 مليار دولار في أسبوع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgi2

عززت روسيا احتياطاتها الدولية بواقع 1.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل بحلول 20 سبتمبر الجاري إلى 532.6 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

إقرأ المزيد
روسيا تتقدم إلى الصدارة بثروتها القومية
روسيا تتقدم إلى الصدارة بثروتها القومية

ونمت الاحتياطات الدولية الروسية بما فيها الذهب، بواقع 1.4 مليار دولار أو بنسبة 0.3% في الفترة الممتدة من 13 وحتى 20 من الشهر الجاري.

وتعمل روسيا بنشاط على تعزيز احتياطات الذهب تماشيا مع هدفها المتمثل في خفض الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وفي العام الماضي تم تصنيف روسيا كأكبر مشتر للذهب وتحتل حاليا المرتبة الخامسة عالميا من حيث احتياطات المعدن النفيس.

واحتياطيات روسيا الدولية هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة يمتلكها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، وتتكون من ذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة (SDR).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟