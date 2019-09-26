قفزت أسهم مصنع "بافلوفسكي" للحافلات اليوم الخميس بنسبة 35% ليواصل بذلك المصنع تسجيل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو فقد جرى تداول سهم المصنع بحلول الساعة 16:26 بتوقيت موسكو عند 10500 روبل بزيادة نسبتها 35% عن سعر التسوية السابق.

وبذلك يكون سهم مصنع "بافلوفسكي" للحافلات قد ارتفع من 3970 روبلا سجلها الجمعة الماضي إلى 10500 روبل يجري تداولها الآن، أي بنسبة 164% خلال 4 جلسات.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول السهم في نحو شهر:

Bloomberg

وعن الأسباب التي دفعت السهم للارتفاع، قال يان ميلنتشوك المستشار الاقتصادي في المجموعة المالية الروسية BCS Premier، إن شركات رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا لتصنيع الآلات بما فيها مصنع "بافلوفسكي"، حصلت على امتيازات في المشتريات العامة أي الحكومية.

وأشار، إلى أنه لا يوجد سبب واضح لهذا الارتفاع في سعر السهم وهذا الصعود في قيمة مصنع "بافلوفسكي" السوقية.

المصدر: وكالات