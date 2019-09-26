كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن أن إيران تبني حاليا محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة اللاذقية السورية باستطاعة 540 ميغاواط.

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وأوضح أردكانيان في تصريح على هامش اجتماع حكومي، أن المحطة التي يتم بناؤها في الوقت الراهن، تنفذ بمشاركة القطاع الخاص الإيراني والسوري.

وأشار إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا تتطلب إمكانيات واسعة، مؤكدا أن الشركات الإيرانية تستهدف الاستثمار بهذه السوق.

ولفت إلى أن إيران تتبوأ المرتبة الأولى إقليميا من حيث تصدير الخدمات الفنية بصناعة الكهرباء والمياه.

المصدر: "فارس"