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لتسهيل دخول وانسياب البضائع.. إجراءات خليجية جديدة

مال وأعمال

لتسهيل دخول وانسياب البضائع.. إجراءات خليجية جديدة
Reuters
لتسهيل دخول وانسياب البضائع.. إجراءات خليجية جديدة
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أجرت الجهات الجمركية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مباحثات لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتحديدا الفسح الجمركي، وهو الإجراء النهائي من إجراءات التخليص الجمركي.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الحديث يجري عن إجراءات الفسح الخاصة بـ"المختبرات والصحة والمواصفات والحجر الزراعي والبيطري".

وقالت الهيئة العامة للجمارك السعودية إن "القطاعات الجمركية في الدول الخليجية قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف".

وأوضحت، أن الهدف من هذا الأمر هو التوصل إلى إجراءات موحدة للتخليص الجمركي للبضائع الواردة مما يمكن تطبيقها في منافذ الدخول الأولي بين دول مجلس الخليج.

وحددت دول مجلس التعاون الخليجي تسعة منافذ دخول أولي للبضائع، ضمن مراحل النقطة الجمركية الواحدة لدخول البضائع فيما بينها، إذ ستطبق قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: "الاقتصادية"

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