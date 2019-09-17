أوقفت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا وأنهت النظر في قضية حول اختيار متعهد بناء خط أنابيب لاستقبال الغاز، من خط نقل الغاز "السيل التركي"، الهادف لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن القرار يعني أن المقاول الذي سينفذ التعهدات، سيبقى "كونسورتيوم" بقيادة شركة Arkad Engineering السعودية.

وفي نهاية يونيو الماضي، قالت رئيسة الجمعية الوطنية في بلغاريا، تسفيتا كارايانشيفا، إن بلادها تخطط لإنجاز بناء تفريعة البلقان لخط "السيل التركي" بحلول نهاية عام 2020.

من جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هنغاريا أكدت أيضا عزمها على توسيع نظام نقل الغاز لديها بحلول نهاية العام من أجل الحصول على الغاز من "السيل التركي".

المصدر: RT