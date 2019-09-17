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روسيا وإيران ترتبطان مصرفيا بعيدا عن "سويفت"

مال وأعمال

روسيا وإيران ترتبطان مصرفيا بعيدا عن
Sputnik
روسيا وإيران ترتبطان مصرفيا بعيدا عن "سويفت"
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أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن الارتباط المصرفي بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الروسية بعيدا عن منظومة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".

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وأوضح همتي في تصريح مساء الاثنين، أن الارتباط تم عبر نظامي الرسائل الروسي والإيراني "سبام" التابع للمركزي الإيراني.

وأشار إلى أن انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقرغيزستان) سيساهم في تحفيز التجارة  الخارجية الإيرانية.

وأضاف أن اجتماع الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها، حيث أشارا إلى التراجع التدريجي لدور الدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولضرورة تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين بواسطة الروبل والريال.

المصدر: "فارس"

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