 
مباشر

خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية على طاولة المباحثات مع واشنطن الاثنين

مال وأعمال

خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية على طاولة المباحثات مع واشنطن الاثنين
Reuters BERNADETT SZABO
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mee1

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أنه سيلتقي وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الاثنين، وقد يبحث معه خطط الرياض لبناء مفاعلات نووية.

وقال بيري للصحفيين، اليوم الجمعة، إن على السعودية أن توافق على المعايير الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي قبل أن يتم التوصل إلى أي اتفاق معها في هذا المجال.

ولم يوضح الوزير الأمريكي أين سيعقد هذا اللقاء، الذي سيكون الأول منذ تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان منصب وزير الطاقة يوم الأحد الماضي.

إقرأ المزيد
الطاقة العالمية بيد الأمير السعودي
الطاقة العالمية بيد الأمير السعودي

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن اللقاء سيعقد على الأرجح على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لتطوير الطاقة النووية في البلاد، وتخطط المملكة لبناء مفاعلات نووية وتخصيب اليورانيوم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا هرب نتنياهو بعد إطلاق الصواريخ الفلسطينية؟