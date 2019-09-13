خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية على طاولة المباحثات مع واشنطن الاثنين

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أنه سيلتقي وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الاثنين، وقد يبحث معه خطط الرياض لبناء مفاعلات نووية.

وقال بيري للصحفيين، اليوم الجمعة، إن على السعودية أن توافق على المعايير الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي قبل أن يتم التوصل إلى أي اتفاق معها في هذا المجال.

ولم يوضح الوزير الأمريكي أين سيعقد هذا اللقاء، الذي سيكون الأول منذ تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان منصب وزير الطاقة يوم الأحد الماضي.

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من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن اللقاء سيعقد على الأرجح على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لتطوير الطاقة النووية في البلاد، وتخطط المملكة لبناء مفاعلات نووية وتخصيب اليورانيوم.

المصدر: رويترز