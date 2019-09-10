الليرة السورية تتحسن أمام الدولار.. ومتعاملون يتحدثون عن خسائر فادحة

عوضت العملة السورية الاثنين جزءا من الخسائر التي تكبدتها مؤخرا، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بنسبة 7% ليصل إلى 645 ليرة للدولار.

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وجاء الهبوط بعدما بلغ سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء الأحد 691 ليرة للدولار، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" السورية.

وبحسب الصحيفة فإنه لا يوجد مبرر يفسر الارتفاع الحاد، والانخفاض الأشد حدة في يومين، سوى عمليات الخوف، التي ضربت المتعاملين والمضاربين في السوق، فانقادوا نحو الشراء أول من أمس بأي سعر متوفر، ما دفع العديد من الصيارفة إلى مسك الدولار، فانخفض العرض بشكل كبير، أمام ازدياد في الطلب، مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن السعر إلى ارتفاع.

وعزت مصادر مختصة في سوق العملات السورية ارتفاع الليرة أمس إلى إجراءات قام بها البنك المركزي السوري وبعض الجهات المعنية لضبط السيولة النقدية في السوق، دون أن يتم ضخ الدولار في السوق.

وأضافت المصادر أن خسائر من اشترى الأحد تجاوزت الـ45 ليرة في كل دولار، علما أن هناك من كان يطلب الدولار بأي سعر أمس الأول، فسارعوا أمس إلى البيع ما اشتروه من دولار لتقليص الخسارة.

المصدر: "الوطن"