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مؤتمر صحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

خارطة طريق بين روسيا والصين لتحفيز التبادل التجاري

مال وأعمال

خارطة طريق بين روسيا والصين لتحفيز التبادل التجاري
Sputnik
خارطة طريق بين روسيا والصين لتحفيز التبادل التجاري
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تعتزم موسكو وبكين توقيع خارطة طريق تتضمن إجراءات لتحفيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادته إلى 200 مليار دولار بحلول 2024، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا.

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وقال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، للصحفيين: "بعدما تخطت التجارة حاجز الـ100 مليار دولار العام الماضي، نخطط لتحفيزها لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2024".

كذلك ينوي البلدان خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون في مجالي الفضاء والزراعة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، بزيارة رسمية إلى روسيا يومي 16 و18 سبتمبر، لحضور الاجتماع الدوري الـ 24 لرؤساء حكومتي روسيا والصين.

المصدر: "تاس"

 

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