تعمل دول في العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب الذي يعد ملاذا أمنا، ومنها روسيا والصين ومن الدول العربية كانت قطر الدولة الوحيدة التي رفعت حيازتها من المعدن النفيس الشهر الماضي.

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ووفقا للتقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي فقد ارتفعت حيازات دول العالم من المعدن النفيس خلال الشهر الماضي بواقع 330 طنا، لتصعد خلال الشهر الماضي من 34076 طنا سجلتها إلى 34407 أطنان.

وأشار المجلس، في تقرير شهر سبتمبر الجاري، إلى أن قطر رفعت ما تملكه من الذهب خلال الشهر من 31.3 طن إلى 39.1 طن، أي أنها اشترت 7.8 طن ما يعادل نحو 250 ألف أونصة ذهب.

وبذلك تكون قطر قد صعدت في تصنيف دول العالم من حيث احتياطيات المعدن النفيس من المرتبة الـ56 إلى المرتبة الـ52، لكن ترتيبها بين الدول العربية لم يتغير، إذ ما تزال تحتل المرتبة الـ9 عربيا.

واحتياطيات الذهب هي جزء من الاحتياطيات الدولية، وتشكل احتياطيات الذهب لدى دولة قطر نسبة 4.6% من إجمالي احتياطياتها الدولية التي تضم نقدا أجنبيا وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة.

وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية باحتياطيات الذهب، التي تبلغ 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان بـ286.8 طن، ومن ثم الجزائر باحتياطيات تبلغ 173.6 طن.

المصدر: RT