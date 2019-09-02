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مباحثات روسية إيرانية موسعة في موسكو

مال وأعمال

مباحثات روسية إيرانية موسعة في موسكو
مباحثات روسية إيرانية في مجال النفط
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يبحث وزيرا الطاقة الروسي والإيراني اليوم في موسكو العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات النقل والتعاون الصناعي والمالي والمصرفي.

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وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقد في موسكو مع نظيره الإيراني جواد ظريف، أن وزيري طاقة البلدين سيعقدان محادثات تركز على الجانب الاقتصادي من العلاقات بين روسيا وإيران.

وأضاف، أن اجتماع الوزيرين سيولي اهتماما لسبل تطوير المبادرات الروسية الإيرانية الواعدة، ولاسيما في قطاع الطاقة، بما في ذلك مجال الطاقة الكهرذرية، وفي مجالات النقل والتعاون الصناعي والمالي والمصرفي.

وعن التجارة بين روسيا وإيران، أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين أظهر نموا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن اللجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الثنائية.

يشار إلى وزير الخارجية الإيراني وصل أمس إلى العاصمة الروسية على رأس وفد رفيع لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: "إنترفاكس"

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