تراجع سعر صرف العملة السورية مؤخرا أمام الدولار، حيث سجلت الأحد في السوق السوداء أدنى مستوى منذ 15 مايو 2016.

ووفقا لمواقع إلكترونية ترصد تداولات الليرة في السوق غير الرسمية، فقد جرى تداول العملة السورية أمام الدولار عند 639 ليرة للمبيع، و642 ليرة للشراء.

واقتربت الليرة السورية بذلك من أدنى مستوى سجلته على الإطلاق، حيث بلغت في منتصف مايو من العام 2016 مستوى 645 ليرة للدولار.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة منذ مطلع 2015:

sp-today.com

وكانت العملة السورية قد ارتفعت في 2017 في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري، وبغلت في 30 نوفمبر من العام نفسه 410 ليرات للدولار.

يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية مطلع العام الجاري عند 500 وليرتين للدولار.

المصدر: وكالات