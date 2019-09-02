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بورصة موسكو عند أعلى مستوى في شهرين

مال وأعمال

بورصة موسكو عند أعلى مستوى في شهرين
Sputnik
بورصة موسكو عند أعلى مستوى في نحو شهرين
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اخترق مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS خلال تعاملات اليوم حاجز الـ1300 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 7 يوليو الماضي.

وجرى تداول مؤشر RTS بحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو عند 1299.88 نقطة بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق، وذلك بعدما تجاوز المؤشر في بداية التعاملات مستوى الـ1300 نقطة.

في حين تم تداول مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل عند 2748.83 نقطة، بزيادة نسبتها 0.31% عن سعر إغلاق الجمعة الماضية.

وجاء ارتفاع مؤشر RTS مدعوما بصعود أسهم شركات التعدين، ولاسيما "روسال"، حيث صعد سهم عملاق الألومنيوم الروسي بنسبة 1.1%، و"نورنيكيل" بنسبة 1.6%.

وارتفعت أسهم شركات التعدين في ظل صعود أسعار المعادن مثل النيكل والألومنيوم.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 66.61 كوبيك للدولار، فيما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية إلى 73.14 روبل لليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: "إنترفاكس"

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