اليوان الصيني بصدد تسجيل أسوأ أداء شهري منذ 1994

تراجع اليوان الصيني اليوم، متجها نحو أسوأ أداء شهري له منذ 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد المحلي.

وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، انخفاضا من 7.1430 يوان للدولار في إقفال الجلسة السابقة.

وإذا ختم السعر اليوان في التعاملات الخارجية اليوم عند مستوى سعر الإغلاق المحلي، سيكون قد فقد 3.7% أمام الدولار في أغسطس من العام الجاري، ليسجل بذلك أكبر انخفاض شهري منذ 1994.

المصدر: "رويترز"