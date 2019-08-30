أغلقت البورصة السعودية الخميس عند أدنى مستوياتها في 8 أشهر مع استمرار خسائر أسهم البنوك في الضغط على السوق، بينما تفوقت بورصة قطر على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9%، ليلامس أدنى مستوياته منذ يناير الماضي، مع تراجع جميع أسهم البنوك، حيث انخفض سهم مصرف "الراجحي" بنسبة 3.4%، بينما نزل سهم مجموعة "سامبا" المالية بنسبة 4.2%.

كما أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا بنسبة 2.1%، لتتوفق البورصة القطرية بذلك على الأسواق الخليجية الرئيسية، وجاء الصعود مدعوما بصعود معظم الأسهم القيادية.

وزاد سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا 3.4%، بينما ارتفع سهم صناعات قطر 2.7%.

وفي الإمارات زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.7%، مع صعود سهم مجموعة "اتصالات" بنسبة 1.6%، بينما قفز سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 3.5%، في حين أغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، مع صعود سهم "بنك دبي الإسلامي" بنسبة 0.8%.

المصدر: "رويترز"