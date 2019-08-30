"جمّال ترست بنك" اللبناني يرد على إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية

بعد إدراجه في قائمة واشنطن السوداء على دعمه لـ"حزب الله"، أصدر "جمّال ترست بنك" بيانا نفى فيه جميع الاتهامات الموجهة له، مشددا على التزامه بالقواعد المصرفية اللبنانية والدولية.

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وقال البنك في بيان نقلته قناة LBCI، إنه سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة كما سيتقدم بطلب استئناف على القرار الأمريكي.

وأضاف، أنه سيعمل بالتنسيق وعلى إرشادات مصرف لبنان (البنك المركزي) ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملائه.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الخميس شخصيات فلسطينية ولبنانية وأربعة كيانات منها "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في قائمتها السوداء لتقديمهم الدعم لـ"حزب الله".

من جهته أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) في حديث لموقع Arab Economic News أن "المركزي يتابع عن كثب قضية "جمّال ترست بنك" بعد إدراجه في لائحة "أوفاك".

وأضاف، أن "جميع الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف"، مشيرا إلى أن "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".

وتدرج الولايات المتحدة "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997، وتقول إنه "يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

و"جمّال ترست بنك"، بنك تجاري عمره 50 عاما وله فروع في مختلف أنحاء لبنان.

المصدر: وكالات